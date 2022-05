La photo extraordinaire : Balai nautique

"J’ai un très bon appareil qui m’a permis de faire une rafale au moment où la Foulque retombait dans l’eau. Ce mâle était en pleine joute avec un concurrent, dans l’espoir de conquérir sa future chère et tendre. Lors de ces affrontements, ces oiseaux donnent l’impression de littéralement courir sur l’eau. C’est fascinant ! Le mois d’avril est la période idéale pour les observer, d’autant plus que le site nous offre un point de vue exceptionnel. Nous sommes un peu surélevés par rapport au bassin, on a une vue d’ensemble sur ce qu’il s’y passe.”