La photo extraordinaire : "Alors on danse"

Pour prendre ce cliché, Gilbert Jottrand, le photographe, s’est mis à la hauteur de l’oiseau. " Pour réaliser ce type de photos, je me mets au ras du sol, j’utilise cette technique dès que possible car l’oiseau est plus en évidence. Ce ne sont pas les photos les plus aisées à prendre, il faut ramper pour arriver jusqu’à trois ou quatre mètres de mon sujet. L’avantage de cette pratique c’est qu’elle permet d’obtenir un autre angle pour la prise de vue et en étant couché, l’être humain est moins imposant que debout, je peux donc me rapprocher plus facilement de l’oiseau, il y a moins de chance qu’il s’envole et disparaisse " explique-t-il.