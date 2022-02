La photo extraordinaire : à table les enfants !

Pour capter ce moment intime de cette famille de renards, Christophe Linchamps, photographe amateur depuis de nombreuses années, a dû faire preuve d’une grande patience.Il se remémore, " C’est un endroit dans lequel je vais régulièrement photographier des brocards. Ce jour-là j’aperçois une renarde assoupie proche de son terrier. Je décide de revenir plus tard installer mon affut ". Le mot patience prend ici tout son sens, pas loin de 50 heures seront nécessaires pour prendre ce cliché. Week-end après week-end, il revient face au terrier. Un dimanche, adossé à un arbre, sur un terrain en pente, Christophe Linchamps, recouvert de sa toile de camouflage fixe le terrier et espère un peu d’action. Rien, pas un mouvement pendant plus de quatre heures d’affut, cela devient long même pour ce photographe tenace, il songe à ranger son matériel quand tout à coup, magie, la renarde sort du terrier. " J’étais sur le point de partir et là je vois la renarde sortir du terrier, puis deux minutes plus tard se sont les renardeaux qui sortent à leur tour. Pendant une demi-heure, ils sont restés là à jouer sous mon objectif ". Ensuite se rappelle le photographe, " la renarde est allée boire à la rivière en contrebas, depuis je ne les ai plus jamais vus ".