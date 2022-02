La photo extraordinaire !

Ce pigeon ramier, photographié par Christine Dufrasne dans son jardin à Flénu, n’aurait certainement pas refusé un petit coin de parapluie si l’occasion s’était présentée. " C’était en automne, pendant ces journées où il n’arrêtait pas de pleuvoir. Quand je l’ai vu, je me suis dit que, comme nous, il devait vraiment avoir marre de cette drache. Il avait l’air de se demander : quand est-ce que ça va s’arrêter ?". Christine était dans sa cuisine quand elle a aperçu la scène. " Je préparais à manger tout en jetant un œil sur le jardin. Il y avait quelques mésanges et ce pigeon ramier qui avait l’air bien seul. Il est allé d’une mangeoire à l’autre, puis est venu se poser sur la barrière et a gonflé ses plumes. C’était impressionnant. Il n’a plus bougé et est resté 10 bonnes minutes sous la pluie. J’en ai profité pour le photographier discrètement. Ensuite, il est parti vers le fond du jardin et je ne l’ai plus revu ".

Christine est passionnée de photographie depuis qu’elle a participé au club photo de son école quand elle était enfant. Aujourd’hui, elle aime particulièrement immortaliser les oiseaux de son jardin. " J’ai installé des mangeoires et c’est un défilé permanent : mésanges, pinsons, pigeons… Mon appareil photo est toujours prêt ". C’est invariablement du même poste d’observation que Christine réalise ses plus belles photos. " Mon affût, c’est ma cuisine ! Un poste d’observation idéal pour voir sans être vue ". (C’est aussi une bonne astuce pour rester au sec et photographier les jolis oiseaux sous la pluie).

