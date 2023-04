La photo de cette Ukrainienne, décédée avec son bébé lors du bombardement de la maternité de Marioupol, élue "photo de l’année"

"La terrible photo du siège de Marioupol a été désignée à l’unanimité comme gagnante du prix World Press Photo de l’année. Le jury a souligné le pouvoir de l’image et de l’histoire lié à cette photo, ainsi qu’aux atrocités qu’elle montre. La mort de la femme enceinte et de son bébé résume une grande partie de cette guerre, ainsi que les potentielles intentions de la Russie", a déclaré Brent Lewis, président du jury et rédacteur en chef au New York Times.

"Maloletka était l’un des rares photographes à documenter les événements à Mariupol à l’époque", a indiqué le jury, qui "a estimé que son reportage témoignait de l’horreur de la guerre pour les civils ; il a salué la résilience du photographe qui a travaillé sous une pression immense et une menace imminente."

Un rapport de l’OSCE a conclu que l’hôpital avait été délibérément pris pour cible par la Russie, faisant trois morts et quelque 17 blessés.