La philosophie n’est pas faite pour vous ? Ces podcasts vous prouveront peut-être le contraire

"Charles Pépin : une philosophie pratique" de Spotify

Pour parler philosophie, Spotify s’est associé avec Charles Pépin, l’un des écrivains français de sciences humaines les plus traduits à l’étranger. Leur pari ? Rendre cette discipline plus accessible et ludique, en la connectant à la société actuelle et aux problématiques du quotidien. Au fil des épisodes, le philosophe se penche sur des questions qui nous ont tous déjà traversé l’esprit comme "que faire de nos peurs" ou "à quoi bon les bonnes résolutions".