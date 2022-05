La philosophie des alcooliques anonymes peut-elle inspirer la prochaine révolution écologique ?

Plus le temps passe et plus nous devons constater que nous ne parvenons pas à enclencher les changements nécessaires à la transition écologique. On a cru que les constats suffiraient, que les bonnes idées suffiraient, on a cru que les catastrophes suffiraient. Et nous sommes là, en 2022, obligés de constater encore notre impuissance face à ce qui est pourtant l’un des défis les plus importants de l’Histoire de l’humanité. Et si les Alcooliques Anonymes avaient quelque chose à nous apprendre à propos de l’énorme défi climatique et environnemental qui est devant nous ? suggère le philosophe Matthieu Peltier.