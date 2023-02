La philosophe Vinciane Despret : "Les morts ont des affects de vitalité qui leur sont octroyés par les vivants"

Ceux qui apprennent à entretenir des rapports avec leurs morts assument bien un travail d'après Vinciane Despret. Et cela, dès le début. Lors d'enterrements, les vivants s'adressent parfois encore au mort en lui disant 'tu', comme s'il était encore présent parmi les vivants. Il y a ainsi tout un travail qui s'élabore de partage d'aspects du mort que les autres ne connaissaient pas.

On fabrique un mort en commun, mais qui est beaucoup plus épais, qui est beaucoup plus riche, qui a une personnalité bien plus complexe que celle que chacun connaissait.

La philosophe ajoute : "Et chacun va repartir avec un mort qui est beaucoup mieux fabriqué et qui pourra peut-être rester dans leur vie, de manière plus stable et plus importante. Et ça, c'est le premier travail".

Puis vient le travail d'enquête. Qu'est-ce que le défunt aurait souhaité ? Qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on donne ?