La pharmacie, un métier en pleine mutation et aux applications insoupçonnées

Avec un diplôme de pharmacie en poche, on peut certes devenir pharmacien d’officine. Qui gère ça comme une boutique. Qui exécute les ordonnances médicales, s’assure des dosages, d’éventuelles incompatibilités, et fournis du matériel de soins. Qui prépare aussi, comme jadis mais de plus en plus rare, quelques médicaments lui-même. Il s’agit d’un métier de relation, de proximité, et de prévention.

Ce n’est cependant pas l’unique voie. Car on peut également devenir pharmacien biologiste et s’atteler à analyser échantillons et prélèvements. Avec ce petit côté 'Sherlock Holmes' qui attirera les plus détectives d’entre vous.

On peut aussi, plus rock’n’roll encore, occuper la fonction de pharmacien.ne hospitalière. Très en vogue dans le monde anglo-saxon. Giga-organisatrice et super-dispensatrice de médicaments pour tous les patients d’un même hôpital !