La peur de l’avenir peut-elle devenir un moteur de changement ?

Face à la multitude des crises et des sources d’anxiété, on se sent souvent paralysé, on est dans l’inaction, dans la stupéfaction. La peur peut pourtant être moteur de changements.

Mais pour que la peur serve de moteur, il faut un déclencheur. Ce qui peut l’amener, c’est le mouvement, explique Philippe De Leener, professeur à l’Ecole de Sciences politiques et sociales à l’UCLouvain.

Quand on est pris par la peur, on est sidéré. Mais quand le corps est en mouvement, et s’il est en mouvement avec d’autres, automatiquement on est dans l’action et dans la projection, dans quelque chose qui est devant soi.

Du coup, la peur se dissipe et peut s’adjoindre à quelque chose de positif et constructif : je fais quelque chose, je suis dans quelque chose qui est en mouvement et qui me met en mouvement.

A condition d’être avec d’autres. Le problème contemporain vis-à-vis du climat, c’est que les gens vivent la peur seuls ou déconnectés d’une relation avec d’autres. D’autres dont on sent le corps, la chaleur.