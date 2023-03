La peur de l’annulation des séries influence le choix des téléspectateurs

Il n’y a rien de plus énervant que de commencer une série et de se rendre quelques mois plus tard qu’elle va être annulée. Une situation que souhaitent désormais éviter les Américains. Et d’après une étude, elle peut même avoir des conséquences sur leur choix de série.

"Quelle série regarder ?" Si vous avez l’habitude de vous poser cette question, peut-être faites-vous également attention à choisir des séries dont la fin est déjà tournée. D’après une étude YouGov, ce facteur régit désormais le choix des téléspectateurs. 46% des Américains attendent la fin d’une série avant même de commencer à la regarder. 25% des 18-34 ans précisent qu’ils font "toujours" attention à ce facteur, tandis que 34% d’entre eux considèrent "parfois" cet aspect.

Un quart des Américains (27%) attendent qu’une série soit terminée avant de commencer à la regarder par peur d’une annulation potentielle et donc de se retrouver avec une intrigue non résolue. 24% d’entre eux expliquent qu’ils ne veulent pas attendre après un cliffhanger, une fin de saison qui laisse l’histoire en suspens. 48% des Américains interrogés avouent privilégier le binge-watching.

L’étude de YouGov met également en perspective des différences quant au genre des téléspectateurs. Les femmes (50%) ont plus tendance que les hommes (46%) à attendre qu’une série soit finie pour s’y intéresser.

Cette décision s’explique notamment par la fréquence des annulations. Comme le souligne l’étude de YouGov, 31% des Américains estiment qu’une à trois séries qu’ils ont commencé à regarder depuis février 2022 ont été annulées.