La Petite Sirène en teaser, Blanche-Neige en "live action", la suite d’Enchanted : Disney présente ses grosses cartouches

Les studios Disney ont profité de la très attendue convention D23 (où furent aussi présenté le prochain Indiana Jones ainsi que les nouveautés Pixar, Star Wars et Marvel) pour dévoiler les premières images de La Petite Sirène, leur prochain live action, quelques jours à peine après la sortie du film Pinocchio de Robert Zemeckis avec Tom Hanks.

Depuis Alice au Pays des Merveilles, réalisé par Tim Burton, et sorti en 2010, les studios Disney se sont lancés dans une très vaste entreprise d’adaptation en live action de ses propres classiques d’animation. Une stratégie qui a rapporté beaucoup beaucoup d’argent : Maléfique (2014), Cendrillon (2015), Le Livre de la Jungle (2016), La Belle et la Bête (2017), Jean-Christophe et Winnie (2018), Dumbo (2019), Aladdin (2019), Le Roi Lion (2019), Maléfique : Le Pouvoir du Mal (2019), La Belle et le Clochard (2019), Mulan (2020), Cruella (2021), Pinocchio (2022)…Et ce n’est pas fini, il reste encore plusieurs films en prévision !

Parmi eux, La Petite Sirène, adaptation du classique de 1989 qui avait relancé l’animation chez Disney à l’aube des années 90 et qui suscite quelques craintes depuis son annonce. Le film, prévu pour mai 2023, est réalisé par Rob Marshall, un habitué de Disney puisqu’il a réalisé Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence, Into The Woods et Le Retour de Mary Poppins. Si le choix du réalisateur n’inspirait aucune inquiétude, celui de l’actrice principale, Halle Bailey, a en revanche provoqué une vive polémique, du fait de sa couleur de peau. En effet, si Ariel était blanche avec les cheveux roux, Disney a opté pour une jeune actrice afro-américaine. Nous attendions donc avec intérêt de découvrir les premières images, elles sont là !