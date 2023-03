La Petite Sirène dévoile sa bande-annonce et nous en met plein les yeux

C’est le 24 mai que sortira sur grand écran le remake en live action du classique de Disney "La Petite Sirène". Depuis plusieurs mois, les créateurs font monter la tension à coups de teasers et même de poupée à l’effigie d’Ariel. Cette fois, ça y est, la bande originale officielle a été dévoilée durant la nuit des Oscars et les aficionados du dessin animé de 1989 ne risquent pas d’être déçus. Dans une atmosphère féerique, on y retrouve les grands évènements (tempête, naufrage, chanson agrippée au rocher et balade romantique en barque) et principaux personnages : le prince Eric (Jonah Hauer-King), le sévère roi Triton et père d’Ariel (Javier Bardem) et la terrible Ursula aux tentacules redoutables et rire démoniaque (Melissa McCarthy). Eurêka, Sébastien et Polochon, les sympathiques compagnons à plumes, pinces et nageoires d’Ariel sont présents également.

C'est l’actrice et chanteuse Halle Bailey, moitié du duo repéré par Beyoncé "Chloe X Halle", qui interprète Ariel et semble comme un poisson dans l’eau dans cette grosse production. Elle incarne avec cœur cette princesse Disney touchante par sa fraicheur et détermination.

Les premières images de cette Petite Sirène à la peau foncée diffusées en septembre 2022 avaient suscité un flot de commentaires racistes sur Internet. Comme une réponse à ces commentaires les vidéos montrant les réactions de petites filles noires ébahies devant le premier teaser du film avaient rappelé l’importance cruciale de la représentation dans les œuvres culturelles.