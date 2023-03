Pourtant, l’actrice qui se glisse à merveille dans ce personnage imaginaire a décidé de ne pas lire les commentaires, très fière de l’incarner en signalant l’importance pour une femme noire de jouer ce rôle légendaire : "Le fait qu’il soit maintenant joué par moi, une personne qui me ressemble, une femme de couleur, je suis juste comme, wow, je suis tellement reconnaissante de ce que cela va faire pour tous les autres petits garçons et filles noirs et bruns qui se reconnaîtront en moi. Parce que je sais que si je m’étais vue quand j’étais plus jeune, je pense que toute ma perspective aurait changé." confie-t-elle à People repris par Unilad.

Malheureusement comme le prouvent encore ces vives réactions, l’actrice Halle Bailey n’a pas fini d’essuyer le racisme et le rejet d’une part de la société. Mais peu importe, elle continue de porter le projet pour apporter de nouveaux modèles plus représentatifs aux enfants.