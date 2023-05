La Petite Sirène : découvrez le clip de "Kiss The Girl" et les premiers avis des spectateurs

Le remake en live action du classique de Disney "La Petite Sirène" sort le 24 mai. Après des teasers, une bande-annonce officielle et une poupée à l’effigie d’Ariel, la production continue à faire saliver les plus impatients en publiant cette fois-ci le clip de la chanson "Kiss The Girl" ("Embrasse-la" en français). Il s’agit d’un extrait d’un peu moins d’une minute de ce passage culte où l’héroïne et son prince sont sur une barque, dans un décor romantique, encouragés à s’embrasser par Eureka, Sébastien et Polochon.

Dans cette scène la magie du dessin animé est retranscrite à merveille. Mais qu’en est-il de l’entièreté du film ? Il faudra patienter jusqu’au 24 mai pour le découvrir au cinéma mais quelques privilégiés ont pu le voir en avant-première aux Etats-Unis et ont partagé leurs avis sur les réseaux sociaux. Si les remakes en live action n’ont pas toujours été bien accueillis, celui-ci s’en tire plutôt bien d’après les premiers commentaires que l'on retrouve sur le site Epic Stream.

La performance de Halle Bailey qui incarne Ariel a été largement encensée. De quoi couper la chique aux détracteurs dénonçant une erreur de casting à coups de commentaires bien souvent racistes. Les prestations de Melissa McCarthy en méchante Ursula, Javier Bardem en roi Triton et Daveed Diggs et Awkwafina qui font vivre les personnages de Sébastien et Eureka ont également été saluées de même que la musique d'Alan Menken (dont certaines paroles ont été changées pour inclure la notion de consentement). Les nouveautés apportées par le réalisateur Rob Marshall ont également été appréciées.

Dans les faiblesses pointées : un manque de soin apporté aux images de synthèse sous l’eau et un récit parfois un peu décousu et surchargé.

Cela n’empêche pas certains de qualifier "La Petite Sirène" du "meilleur remake en live action de Disney".