La petite musique des araignées : des scientifiques ont traduit une toile d’araignée en musique

Des scientifiques du MIT se sont associés avec un artiste pour créer un instrument capable de visualiser les vibrations d’une toile d’araignée et de les traduire en "musique". Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat nous laisse quelques sueurs froides.

Et si les araignées étaient des musiciennes ? Il faut dire qu’avec leurs huit pattes, elles feraient des pianistes d’exception… Plus sérieusement, ne vous êtes-vous jamais demandé comment les araignées communiquaient entre elles et avec leur environnement ? Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les araignées ne possèdent pas une très bonne vue. Par contre, leur corps et leurs pattes sont recouverts de poils et des fentes, qui leur permettent de ressentir la moindre vibration de leur toile. C’est en analysant ces vibrations que ce petit invertébré arrive à localiser les malheureuses proies qui se sont prises dans leur toile, ou savent identifier une autre araignée qui viendrait lui faire la cour.

Comme le rapporte Slate dans son article, des scientifiques du MIT se sont penchés sur cette question de communication et de langage vibratoires de ces petites bêtes à huit pattes, et après des années de recherches, les résultats obtenus sont pour le moins étonnants. En travaillant en étroite collaboration avec l’artiste argentin Tomás Saraceno, ils ont créé un instrument de musique interactif, surnommé "Spider’s canva", qui leur permet d’analyser l’architecture tridimensionnelle d’une toile et par conséquent de visualiser les vibrations de la toile, pour pouvoir ensuite les traduire en sons.

Comme l’explique l’ingénieur Markus Buehler du MIT à Phys.org "l’araignée vit dans un environnement de cordes vibrantes. Elle ne voit pas très bien, donc elle sent le monde à travers des vibrations, qui ont des fréquences différentes."

Il faut savoir que, si nous nous représentons souvent les toiles d’araignée sous la forme d’une toile tendue, plate et ronde, la plupart des toiles d’araignées sont plus complexes, construite selon une architecture en trois dimensions.

Afin de mener leur expérience, les scientifiques ont placé dans une enceinte rectangulaire une araignée de l’espèce des Cyrtophora citricola, aussi appelée l’Épeire de l’Opuntia, afin qu’elle tisse une toile tridimensionnelle à l’intérieur. Les chercheurs ont ensuite scanné cette toile pour créer des images en haute définition de sections transversales 2D. Ils ont ensuite mis en place un algorithme pour reconstituer l’architecture de la toile en 3D. Chaque fil de la toile s’est vu attribuer une fréquence afin de traduire ce réseau complexe de soie en une musique, ou du moins en son.

Et le résultat est plus que surprenant et, avouons-le, assez angoissant, comme nous pouvons l’entendre dans cette vidéo publiée par le scientifique Markus Buehler. Et comme vous allez l’entendre, nous nous rapprochons plus dans la musique expérimentale ou de la musique de film d’horreur que d’un doux Clair de lune de Debussy.