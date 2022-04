La petite histoire des allumettes

De quand datent les allumettes et de quelle manière sont-elles apparues ? Yasmine Boudaka et Pasquale Nardone, professeur de physique à l’ULB, nous éclairent !

Au 17e ou 18e siècle, on utilisait le soufre pour fabriquer les allumettes. Mais la quantité d’énergie nécessaire pour l’enflammer compliquait les choses ! Il fallait alors avoir recours à de l’acide sulfurique, dans lequel on trempait l’allumette pour enflammer le soufre.

C’était compliqué, non transportable et surtout extrêmement dangereux. Mais c’était utile et réaliste car cela évitait d’employer des systèmes rudimentaires comme les pierres à feu ou les brindilles.

C’est vers 1831 qu’un Français, Charles Sauria, a inventé la première allumette phosphorique à friction, en remplaçant le sulfure d’antimoine par le phosphore blanc. Dès les années 1830, elle a été fabriquée industriellement.