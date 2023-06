La petite foire paysanne de Semel – Neufchâteau pour une agriculture à taille humaine

Après 3 ans d’absence, la petite foire paysanne sera de retour les 29 et 30 juillet à la Ferme Buffl’Ardenne, à Semel-Neufchâteau. Ce sera la 10e édition.

Cet événement, qui se déroule en même temps que la grande foire agricole de Libramont, se veut depuis le début une vitrine des alternatives paysannes à l’agro-industrie.

" Les fondements de cette petite foire, c’était de montrer de manière positive et pacifique qu’un autre modèle agricole existe. Et donc, par rapport à la grande foire, c’est un mouvement de contestation, c’est montrer qu’on peut vivre d’une agriculture différente, plus respectueuse des hommes et des femmes qui y travaillent, des gens qui vont manger les produits de cette agriculture et puis de la terre et des animaux qu’on accompagne ", rappelle l’une des organisatrices Ariane Charrière, paysanne à Muno.

La petite foire est organisée par le MAP, le mouvement d’action paysanne mais aussi cette année par la Fabriek paysanne qui propose des outils et des machines à taille humaine, adaptés à une agriculture durable.

La souveraineté et l’autonomie technologique, ce sera d’ailleurs le thème de cette année. Selon les organisateurs, " l’industrie promeut des outils et des machines (drones, tracteurs connectés…) de plus en plus puissants, coûteux et polluants, tant à la production qu’à l’utilisation ". Des outils qui ne sont pas adaptés aux pratiques paysannes et agroécologiques, aux exploitations de plus petite taille.

Des alternatives existent et des démonstrations de tractions animales et de divers outils utilisés en agroécologie seront présentés dans la prairie de la petite foire.

Au programme également, un marché des producteurs, des conférences-débats ou encore des concerts. L’évènement est soutenu par la commune de Neufchâteau.