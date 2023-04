"La petite-fille" de Bernhard Schlink, Mozart pour contrer les rugissements nationalistes

L’auteur du "Liseur", Bernhard Schlink, revient dans son nouveau roman, "La petite fille", sur ce qui hante encore l’Allemagne d’aujourd’hui.

Bernhard Schlink est l’auteur du "Liseur", ce roman partiellement autobiographique qui mettait en relation un étudiant en droit avec une femme plus âgée qui, il allait le découvrir, était une ancienne gardienne d’Auschwitz. C’est aussi l’auteur d’Olga, roman sur la destinée d’une autre femme, après 14-18, emportée elle aussi par le rêve de grandeur de l’Allemagne.

Et cette fois, à nouveau, l’Allemagne est au cœur de ce roman qui nous ramène à la RFA, l’Allemagne de l’Ouest, et à la RDA, l’Allemagne de l’Est. A ce pays divisé après la guerre, et confronté à la fois au passé nazi et à la domination soviétique.

Et à la manière, surtout, dont les idéologies, et cette division, et ces silences sur le passé, marquent encore aujourd’hui les familles.

La poésie et la musique pour couvrir les slogans de haine

Le roman se déroule de nos jours, nous suivons Kaspar, libraire à Berlin, qui, à la fin des années soixante, a aidé celle qui deviendra sa femme, à quitter clandestinement l’Allemagne de l’Est. Quand le roman démarre, Birgit, son épouse, vient de décéder, et il découvre tout un pan de sa vie qu’il ne soupçonnait pas, dont elle ne lui avait jamais parlé.

Pour se sauver, elle a abandonné un nouveau-né, et cet enfant l’a hanté toute sa vie.

Alors Kaspar part à sa recherche, dans l’ex-RDA et rencontre celle qui a 40 ans maintenant, et a eu un parcours marqué du sceau du communiste. Sauf qu’au moment de la chute du Mur et de la réunification, elle a pété les plombs et a embrassé les mouvements d’extrême-droite "pour démolir ce qui l’avait démolie".

Kaspar va tenter de sauver sa petite-fille par alliance, née de la fille fasciste de Birgit, et élevée dans le culte de Rudolph Hess qui trône sur le buffet du salon.

Pourquoi fait-il tout cela et pourquoi ne prend-il pas ses jambes à son cou ?

On comprend qu’il tente de réparer, au-delà de sa famille, une Allemagne malade et de la remettre dans le droit fil de ce qu’elle avait de meilleur : Goethe, Beethoven, Hölderlin. Weimar contre le Reich. La poésie et la musique pour couvrir les slogans de haine contre les étrangers et contre le ressentiment.

Et ce qui est formidable avec la littérature, c’est qu’on peut forcer le destin, et c’est que fait Bernhard Schlink avec une volonté bouleversante.

Son personnage, son Kaspar va dépenser toute son énergie et son argent pour mettre sa petite-fille en contact avec la beauté, avec Mozart, avec Bach, avec la grande musique, allemande d’abord, puisque seule tolérée par ses géniteurs nazillons.

Et contre toute attente, ça marche, la petite à l’oreille fine, une grande sensibilité et une grande aptitude pour le piano, qui va lui ouvrir les portes de l’esprit et du cœur, et peut-être la sauver des chants teutons et des certitudes haineuses de ses parents.

La musique adoucit les mœurs

Et les paysages, qui ancrent dans une terre, plus sûrement et plus intelligemment que le droit du sol. A travers ce roman de l’intimité, Bernhard Schlink répare les dégâts causés par les idéologies, et rassemble par-dessus les frontières mentales, les ex-Allemands de l’Est qui se sentent encore et toujours des citoyens de seconde zone, avec les concitoyens de l’Ouest, condescendants, matérialistes et arrogants.

Il fait à la fois œuvre de pédagogie, de déminage, d’écoute pour ce qui s’est perdu dans les non-dits : à la fois le rêve socialiste qui avait un idéal et des valeurs sociétales, et aussi les silences honteux qui masquent pudiquement l’horreur nazie, qui faute d’être entretenue n’est plus connue par les jeunes générations.

Et cette manière qu’il a d’entrelacer la mère patrie à la mère de famille, permet à Bernhard Schlink de nous faire ressentir profondément ce qui attache et ce qui déchire. Et il fait toucher du doigt cette notion très allemande de "Heimat", ce lieu où on se sent chez soi. Et comme il le montre bien à sa petite-fille, cela peut-être une sonate de Mozart ou une émotion picturale dans un musée berlinois ou même une salade de pomme de terre partagée à l’ombre d’un verger, si on est plus prosaïque et plus gourmand que mélomane, mais pas moins sentimental.

"La petite-fille" de Bernhard Schlink parait chez Gallimard, dans la traduction de Bernard Lortholary.