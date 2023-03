La petite-fille d’Elvis Presley s’est inspirée de Jimi Hendrix et Led Zeppelin pour son rôle dans la série Daisy Jones & the Six

La chanson est chantée par les acteurs Riley Keough et Sam Claflin dans la série, mais elle a en fait été coécrite par Marcus Mumford et le producteur Blake Mills.

Marcus Mumford explique : "Blake et moi avons écrit 'Look at Us Now (Honeycomb)' ensemble – avec un peu d’aide – il y a environ un an et demi pour Daisy Jones & The Six."

"Cette fois-ci, nous avons réduit la chanson à une guitare acoustique et une voix – comme elle a été écrite – et nous l’avons reconstruite pour arriver à un arrangement qui nous plaisait."

"Je suis fan de Maren depuis longtemps – tant pour sa musique solo que pour son travail avec The Highwomen – et ce duo avait besoin d’une voix comme la sienne. Nous sommes vraiment très reconnaissants qu’elle ait accepté de le faire".

La chanteuse a quant à elle ajouté : "Les films qui décrivent la réalité de ce qu’il faut faire pour devenir un groupe ou de ce que c’est vraiment la vie en tournée se trompent souvent. L’une des composantes de Daisy Jones, c’est qu’ils ont choisi d’ancrer cet univers fictif dans de vraies chansons. La musique créée par Blake Mills et les incroyables performances des acteurs confèrent à ce monde une authenticité déchirante. Je suis très honorée d’avoir pu chanter sur 'Look at Us Now' avec Marcus".