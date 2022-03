La petite-fille d’Aretha Franklin n’a pas convaincu les juges d’American Idol

Ce dimanche 27 février, Grace Franklin, la petite-fille d’Aretha Franklin âgée de 15 ans, a participé à l’émission American Idol. Cependant, elle n’a pas su impressionner les juges (Lionel Ritchie, Katy Perry et Luke Bryan) avec sa voix et ainsi accéder à la suite de l’émission.

"J’ai l’impression que les gens attendent de moi que je chante exactement comme elle, mais je suis une artiste à part entière et j’ai ma propre voix", a déclaré la jeune Grace.

Grace Franklin a commencé son audition avec une reprise de Roberta Flack "Killing Me Softly" chantée à la façon de Lauryn Hill. Luke Bryan n’a pas mâché ses mots en commentant que "c’était juste un peu endormi et faible" pour lui. Katty Perry a dès lors encouragé l’adolescente à chanter un second titre, ce qui a conduit à l’interprétation de "Ain’t No Way" de sa grand-mère. Si cette seconde performance était plus passionnée que la première, la voix de l’adolescente s’est avérée plus douce que la puissance vocale que l’on attendrait de la petite-fille d’Aretha Franklin.

Katty Perry a été charmé par la "poussière d’étoile" dégagée par la jeune chanteuse, mais les deux autres juges n’ont pas été de cet avis et ont voté "non", en insistant pour que Grace revienne après avoir travaillé et développé sa voix.

L’audition de la jeune Grace Franklin est disponible ci-dessous :