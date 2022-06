La pétillante RORI interprète "Docteur" en live, un single à découvrir d'urgence

Depuis ses débuts de carrière précoces, RORI a déjà réalisé de nombreuses expérimentations. S'aventurant d'abord dans l'anglais, l'autrice-compositrice-interprète liégeoise prend désormais son envol en français.

"J'ai pris le temps de trouver un peu ce qui me plaisait. J'avais commencé en anglais parce que c'est ce que je connais le mieux en musique. Après je me sentais confiante de chanter en français" confie-t-elle. "Chanter en anglais c'était pour me cacher, par manque de confiance et après les 3 premiers disques sortis j'ai vraiment pris confiance parce que j'ai vu que ce que je faisais cela plaisait".

En effet, le single Docteur est plutôt une réussite. Son interprétation en live a séduit Le 8/9, avant la sortie de son EP... entièrement en français !