La pétillante Chloé s’attaque à un grand succès de BTS sur la scène des K.O. de The Voice Belgique

Chloé a 17 ans et vit à Waremme. Après avoir été initiée à la musique grâce à son grand-père, cette candidat a appris le piano, le banjo et la guitare. Pour participer aux Blind Auditions, cette amoureuse de chansons calmes a chanté "The Only Exception" de Paramore accompagnée de sa guitare. Après avoir intégré l'équipe de Typh Barrow, elle affronte désormais Zélia et Sekina sur la scène des K.O. Pour cette épreuve, elle a décidé de reprendre le titre de K-POP : "Butter" du groupe BTS. Malgré la douceur de sa voix, Chloé a su imposer son attitude et reprendre le titre avec groove ! Elle a su se lâcher sur scène en dévoilant une image d’elle complètement différente de la jeune fille timide qui s’était présentée aux Blinds. Cependant, c'est avec Zélia que sa coach a décidé de poursuivre l'aventure. Malgré tout, Chloé est buzzée par Black M et BJ Scott qui souhaitent la voler. Chloé décide de rejoindre l'équipe de la mam pour atteindre les lives.