La peste noire : que s'est-il passé à Caffa, premier épicentre de cette pandémie ?

Des navires marchands quittent la ville de Caffa, en Crimée, comptoir génois au bord de la mer Noire, assiégé pendant de longs mois par les barbares mongols de la Horde d’Or. Pendant tout ce temps, la soie que ces bateaux génois transportent est restée bloquée dans les cales qui sentent le moisi.

Leur prochain objectif : Constantinople. La cité des cités. Voilà comment débute l’histoire d’horreur la plus réelle que l'Europe n'ait jamais connu.

Le capitaine d'un bateau l’ignore, mais dans sa cale, il transporte la mort, et va la transmettre au monde entier. Le 4 février 1347, déjà, les nuages au loin s’accumulent… Ils plongeront le vieux continent dans le chaos jusqu'en 1353. L'Europe se retrouvera face à la plus grande pandémie de l'Histoire, décimant entre 30% et 50% de sa population, soit au moins 25 millions de morts : la peste noire.

Que s'est-il passé à Caffa pour que ces navires génois transportent la peste dans leurs cales ? Comment ce mal s'est-il propagé dans le monde ? Plongée dans cette histoire aux relents putrides dans L'Heure H.