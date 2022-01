La perle colorée de Taïwan : un artiste de 84 ans a peint son village pour le sauver de la démolition

Alors qu’il avait 84 ans, Huang Yung Fu apprend que son village risque d’être rasé pour bâtir des immeubles.

Pour échapper à cette triste issue, il se met à peindre les façades de toutes les maisons de la petite bourgade. Le moindre détail est coloré, même les pavés des différentes ruelles. 14 ans plus tard, Huang a gagné son pari : son village est resté intact et rayonne tel un arc-en-ciel.

En 2010, des étudiants et des enseignants de l’université de Ling Tung et Hungkuang découvrent le travail et l’histoire touchante de l’ancien militaire. Ils entreprennent les démarches nécessaires pour préserver ce lieu en tant que parc artistique en l’introduisant au patrimoine culturel de Taichung, grâce à l’initiative Save Rainbow Village.

Huang et son épouse sont les seuls habitants, mais la renommée du village a grandi au point d’en faire un lieu incontournable du pays indique notamment le site Creapills. Ils bénéficient également de l’aide du Rainbow Cultural and Creative Co pour des subsides liés à l’entretien du site.