"La période que l’on est en train de vivre, c’est la revanche des cons" lâchait récemment Jean Teulé

La période que l’on est en train de vivre en ce moment c’est la revanche des cons

Dans Entrez Sans Frapper, Jean Teulé racontait également que pour chaque nouvelle sortie de livre, il en faisait la promo mais tout le reste du temps. Il reste chez lui, il ne voit plus personne il est juste avec ses livres et il est détaché du monde. Une vie ascétique qu'il justifie par un retour au puritanisme : "On ne peut plus rien faire on ne peut plus rien dire. La moindre connerie ça devient des trucs de dingues sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, je ne suis pas sur les réseaux je n’ai pas de compte Twitter, ni Instagram, rien !"

Pour Jean Teul, à l’époque, tout s’ouvrait avec mai 68 par exemple. Maintenant, tout est en train de se refermer comme si c’était 'naturel'. "C’est un mouvement de balancier, ça va dans un sens et puis ça bascule et ça retourne dans l’autre et on retourne dans une période bien con, mais je crois que le balancier va retourner dans l’autre sens, comme si c’était un mouvement naturel de balancier."