La période des festivals bat son plein avec le Graspop et le Hellfest cette semaine, on en parle dans le Journal du Rock!

Je vous propose de commencer avec une bonne nouvelle : la reprise de la tournée des Rolling Stones ! Mick Jagger avait contracté le covid et deux dates ont dû être annulées, mais il va mieux et le groupe a pu se produire à Milan comme prévu. Pour célébrer leurs 60 ans de carrière, ils ont aussi annoncé un documentaire en quatre épisodes qui va voir le jour au mois d’août.

Si vous me trouvez un air un peu fatigué, c’est peut-être encore un petit souvenir des quatre jours passés sur la plaine du Graspop pour vous faire vivre le festival comme si vous y étiez. Dans les quatre vidéos quotidiennes récapitulatives, vous profiterez des concerts, de l’avis de nos auditeurs et d’interviews d’artistes, comme Brian Welch et James Schaffer de KoЯn avec qui nous avons évoqué le retour en force du néo-metal.

Pendant que nous étions à Dessel, certains parmi vous ont peut-être vu cette nouvelle statue de Lemmy Kilmister au Hellfest. Une édition 2022 remarquée et pendant laquelle les artistes ont tout donné, quitte à y laisser leur voix, comme Tobias Forge, le chanteur de Ghost.

L’album posthume d’Arno, OPEX, sortira le 30 septembre prochain et voici quelques unes des images signées Danny Willems, pour le clip du premier extrait " La Vérité ".

Si vous aimez Ozzy Osbourne, vous serez heureux de le retrouver avec ce tout nouveau titre " patient number nine " en collaboration avec Jeff Beck.

Double actualité pour Jeff Beck puisqu’il sort aussi l’album " 18 " en collaboration avec Johnny Depp !

On va rester du côté des artistes qui travaillent ensemble avec Amy Lee, chanteuse d’Evanescence, et Dave Stewart d’Eurythmics. Ils ont assemblé leurs forces pour reprendre le titre " Love Hurts " des Everly Brothers.