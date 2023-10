La période de garantie réduite de moitié lors de l’achat d’un animal

Tous les détracteurs du projet de loi que nous avons contactés pointent ce passage de deux ans à un an de la période de garantie. "Le problème, c’est que certaines maladies n’apparaissent qu’au bout de 12 à 14 mois, précise l’avocat Anthony Godfroid qui a défendu ces dix dernières années une centaine de dossiers de propriétaires d’animaux de compagnie malades et est par ailleurs conseil de l’association de défense des animaux Gaia. Ce sont des maladies dégénératives comme une dysplasie de la hanche. Les symptômes n’apparaissent que plus tard. Et les acheteurs d’animaux qui présenteront des symptômes après 12 mois n’auront plus de garantie, plus de droits, et c’est ça qui est très problématique".

Quant au montant de l’indemnisation, il sera plafonné en fonction du prix d’achat de l’animal. Le système qui prévaudra, peut-on lire dans le compte rendu des discussions en commission, est un "système de plafonds cumulatifs par tranche de prix, à savoir :

un plafond de 300% des frais vétérinaires pour la tranche de prix comprise entre 0 et 500 euros

un plafond de 200% des frais vétérinaires pour la tranche de prix comprise entre 500 et 1500 euros

un plafond de 100% des frais vétérinaires pour la tranche de prix supérieure à 1500 euros

Un plafond qui s’applique chaque fois que le consommateur est en droit d’invoquer le recours à la réparation sans frais".

Pour Anthony Godfroid, dans les faits, pour un chien, cela plafonne l’indemnisation autour des 1500 euros car la majorité des chiens coûtent moins que cela. "Une prothèse de hanche, ça peut coûter 2500 à 3000 euros, détaille l’avocat. Donc les gens vont se demander s’ils font l’opération, vu le coût qui restera à leur charge. Je suis certain qu’il y aura donc beaucoup moins de procédures car ce ne sera plus intéressant financièrement d’aller devant le juge. Les conséquences au niveau du bien-être animal risquent donc aussi d’être négatives. Car les vendeurs auront moins peur encore de vendre des animaux malades. Ces différentes dispositions effacent tout effet dissuasif que pouvait avoir la loi jusqu’ici".

L’avocat cite le cas d’un client qu’il a défendu devant la justice de Turnhout. Le propriétaire du chien s’était vu rembourser 7000 euros de frais de vétérinaire. "Avec la nouvelle loi, il n’aurait touché qu’un peu plus de mille cinq cents euros".