La période de garantie lors de l'achat d'un animal de compagnie est doublée

La période de garantie lors de l'achat d'un animal de compagnie passera de six mois à un an. La commission de l'Économie de la chambre a approuvé mercredi un projet de loi en ce sens porté par la secrétaire d'État chargée de la Protection des consommateurs, Alexia Bertrand (Open Vld).

Quelque temps après l'achat d'un animal de compagnie, il arrive que celui-ci connaisse des problèmes de santé ou meure. Jusqu'à présent, les propriétaires ne pouvaient compter sur un système de garantie que jusqu'à six mois après l'achat. Cette garantie sera donc étendue à un an.

En outre, le projet de loi prévoit une "inversion de la charge de la preuve". Le consommateur n'aura plus à prouver que le vendeur était en faute, mais le vendeur lui-même devra être en mesure de démontrer qu'il n'était pas en faute. Le vendeur devra également s'assurer que toutes les informations concernant l'animal, contenues dans le contrat de vente, correspondent à la réalité et qu'il est exempt de maladies infectieuses et de malformations congénitales. Les animaux doivent également avoir reçu les vaccins requis.

En outre, les vendeurs devront informer correctement les nouveaux propriétaires sur les vaccinations ultérieures ainsi que sur l'espace de vie, la nutrition et les soins nécessaires. Enfin, les nouveaux propriétaires auront toujours le choix de leur vétérinaire. "Cette législation donne davantage de responsabilités aux vendeurs d'animaux et plus de clarté aux consommateurs", a expliqué Alexia Bertrand. "En tant que propriétaire, vous savez désormais parfaitement pendant quelle période vous pouvez faire valoir vos droits, par exemple pour le remboursement d'une visite vétérinaire urgente."

Le projet de loi peut désormais être soumis à la séance plénière.