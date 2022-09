C’est lors d’un match de football américain entre les Rams de Los Angeles et les Buffalo Bills qu’Ozzy Osbourne a proposé un medley avec la plage titulaire de son album Patient Number 9 sorti vendredi – et auquel nous avons consacré une large séquence spéciale dans notre émission Classic 21 Metal – accompagné du producteur Andrew Watt à la guitare, Chris Chaney à la basse et Tommy Clufetos à la batterie.

Le guitariste Zakk Wylde l’a ensuite rejoint sur scène pour reprendre son classique, "Crazy Train".

Cette semaine, Ozzy Osbourne a aussi sorti le clip du titre " One of Those days " qu’il partage avec Eric Clapton sur ce nouvel album, Patient Number 9.