La performance de Jonas Vingegaard interpelle : "Aucun des suiveurs ne s’imaginait une telle différence"

Jonas Vingegaard a-t-il d’un seul coup assommé le Tour de France et l’enthousiasme d’un public qui s’est régalé pendant 16 étapes ? Inutile de se voiler la face : la performance du Danois sur le contre-la-montre de mardi interpelle et les spécialistes peinent à expliquer les écarts (1 : 38 à Tadej Pogacar, 2 : 51 à Wout van Aert, pour ne citer qu’eux) infligés à la concurrence.

Doit-on pour autant céder le pas à la paranoïa du dopage ? A-t-on le droit de s'interroger face à une telle performance ? Ce mercredi matin, au lendemain de l’exploit de Vingegaard, on a pris le pouls au plus proche du peloton avec notre envoyé spécial sur la Grande Boucle Samuel Grulois et son consultant Frédéric Amorison.

"On est un peu groggy. C’est vrai qu’on se gratte un peu la tête", a reconnu dans Matin Première notre journaliste, aux commentaires du Tour de France en radio.

"On s’interroge sur la performance de Jonas Vingegaard. Ce n’est pas de notre ressort de faire des sous-entendus. Mais il est vrai que les écarts réalisés par Jonas Vingegaard sont interpellants. On va laisser les instances faire leur boulot. Jonas Vingegaard est contrôlé tous les jours. S’il y a suspicion, on sera très vite fixé."