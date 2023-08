La perche s’invite en ville : des athlètes ont défié la barre sur la Grand-Place de Mons

Les Mondiaux d’athlétisme viennent tout juste de débuter. Et pendant que les meilleurs athlètes du monde ont rendez-vous à Budapest, les talents de demain étaient ce samedi après-midi à Mons. Un concours de saut à la perche était organisé en pleine ville sur la Grand-Place.

Sur les pavés montois en légère pente, le défi était avant tout logistique pour le club organisateur local, le Moha : "C’est un concours officiel, il fallait une installation conforme", explique David Franzini, le président. "On a donc sorti les niveaux et les lasers et puis toutes les cales pour pouvoir mettre la piste." Pour les athlètes, il fallait gérer un contexte très différent d’un concours habituel. Constance Durieux en terminait sans avoir pu franchir la barre à 3 mètres. Déception vite effacée par la satisfaction d’avoir pu sauter à domicile. "En tant que Montoise, c’est une fierté de sauter dans le centre-ville. Surtout avec mes potes qui sont là. C’est spécial comme sentiment."

L’opération dénommée "Perche en ville" visait à faire la promotion de la discipline auprès du grand public. C’était la première fois qu’elle faisait escale à Mons.