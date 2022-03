La pépite Rayane Bounida va filer entre les doigts d'Anderlecht pour rejoindre l'Ajax

Après des années passées à Neerpede où il s'est fait un nom et a ébloui les nombreux observateurs venus le voir, Rayane Bounida va finalement quitter Anderlecht. Ce 3 mars, le super-talent bruxellois va en effet fêter ses 16 ans et pourra dès lors s'engager où il veut.

Convoité par de nombreux clubs européens, Bounida a finalement opté pour l'Ajax Amsterdam qu'il rejoindra l'été prochain, annonçaient les journaux du groupe Rossel mardi ainsi que la DH et Het Nieuwsblad ce mercredi. Une option déjà évoquée par la presse néerlandaise l'été dernier et qui s'est finalement concrétisée.

Le Sporting d'Anderlecht doit finalement se résigner à le laisser partir sans véritable contre-partie. Si ce ne sont les indemnités de formation et les miettes sur une future revente de ce petit "génie du football' comme le définissait Jean Kindermans, directeur technique de l'école des jeunes à Neerpede.

Bounida, qui possède plus de followers sur Instagram que le RSCA lui-même, avait refusé un premier contrat professionnel proposé par les Mauves lorsqu'il avait 15 ans. Pour signer cette année, son entourage aurait exigé un salaire de 700.000 euros annuels. Inconcevable pour un gamin de 16 ans en Belgique.

Malgré son petit gabarit (1m62, 48 kg) et l'incertitude qui pèse toujours sur des talents de cet âge-là, l'Ajax Amsterdam est prêt à miser sur Bounida et espère connaître une autre réussite belge après celles de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld notamment.