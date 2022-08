C’est en bordure de bois à Rhode-St-Genèse que Pierre Barbieux a pu trouver et acheter les terrains où il a directement planté de longues bandes parallèles d’arbres et arbustes et développé sa pépinière Bois de Rode Bos. Au sein de ces lignes boisées va se développer la production de fruits en agroforesterie

Pierre s’insère aussi dans le mouvement des forêts nourricières et de l’agriculture du vivant, qui initient partout dans le monde des modes de culture plus respectueux de l’environnement.