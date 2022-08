La pénurie de pièces de cinq et dix eurocents se poursuit

La pénurie de pièces de 5 et 10 eurocents se poursuit. "Il n'y a pourtant jamais eu autant de monnaie en circulation qu'aujourd'hui", explique lundi Francis Adyns, porte-parole au SPF Finances.

Il y a pour le moment environ 763 millions de pièces de 5 cents et 470 millions de pièces de 10 cents en circulation. "Suffisamment pour satisfaire aux besoins des mouvements de paiement qui se réalisent de plus en plus souvent de façon digitale", poursuit Francis Adyns.

La Monnaie Royale de Belgique cherche des solutions pour réduire la pénurie.