La pénurie de conducteurs de bus pourrait impacter le réseau

Une pénurie de conducteurs généralisée à la Belgique ainsi qu’à l’Europe. Il est de plus en plus difficile de recruter des conducteurs de bus. Le métier ne semble pas attirer les foules.

En 2021, le TEC avait engagé 660 collaborateurs, mais aujourd’hui, le personnel n’est plus suffisant. Cette année encore, l’opérateur de transport de Wallonie recherche activement des candidats. Une situation paradoxale quand on sait que l’offre de lignes et du réseau vient d’être élargie avec le déblocage d’un nouveau budget pour le TEC.

Les conditions de travail, les horaires et le stress que peuvent engendrer certaines situations freinent certains conducteurs.

Actuellement, les provinces du Brabant wallon, de Namur et du Luxembourg connaissent les plus grosses pénuries de chauffeurs.