La pension minimale ne doit-elle pas être la même pour tous ?

Rita, une auditrice de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "J’étais apprenti à 15 ans, j’ai fait des heures interminables non déclarées et lorsque j’ai voulu prendre ma pension à 45 ans, j’avais perdu 6 ans et je devais recevoir une pension de 800 € environ. J’ai demandé à continuer en complément soit 3 jours par semaine et après 55 ans de travail, sans interruption, je touche 1040 €/mois. Une de mes amies a travaillé 20 ans et était au chômage le reste du temps, elle touche 1200 €/mois. Ce n’est pas juste que je gagne moins que ceux qui n’ont jamais travaillé."