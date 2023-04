La pension à 67 ans est un "concept théorique", assure Alexander De Croo

La toute grande majorité des Belges ne devra pas travailler jusqu'à 67 ans, a assuré le Premier ministre Alexander De Croo dimanche sur le plateau de VTM Nieuws.

Le chef du gouvernement fédéral était appelé à réagir à un sondage montrant que 70% des Belges ne veulent pas travailler jusqu'à 67 ans. Selon le Grand Baromètre Ipsos-Le Soir-RTL-VTM-Het Laatste Nieuws, les Bruxellois sont ceux qui rejettent le moins la mesure (36% d'opinions favorables), alors que les Wallons sont les plus réfractaires (27% favorables). Deux Flamands sur trois sont contre.

À la suite d'une décision prise sous la précédente législature, l'âge légal de la pension passera à 67 ans en 2030, au lieu de 65 ans actuellement. En 2025, l'âge légal passera déjà à 66 ans. Mais selon le Premier ministre, la grande majorité de Belges n'est pas concernée, car il existe une différence entre l'âge légal et l'âge effectif. Actuellement, la plupart des travailleurs prennent leur pension, non pas à 65 ans, mais à 62 ou 63 ans.

"Ce qui est important, c'est la carrière"

"Ce qui est important, c'est la carrière", a déclaré le Premier ministre, évoquant une durée de 42 ou 43 ans. Selon Alexander De Croo, l'âge de 67 ans est donc "un concept un peu théorique", pour ceux qui ont étudié plus longtemps et qui ont donc commencé à travailler plus tard.

À propos des "vaches sacrées" existantes - comme l'âge de départ à la pension des militaires ou des conducteurs de la SNCB -, le Premier ministre a déclaré que, pour lui, cela devra également être discuté dans le cadre de la réforme des pensions que le gouvernement ambitionne de conclure d'ici les vacances d'été. "55 ou 58 ans. Cela ne me semble pas logique", a déclaré le Premier ministre. "Nous devons passer à un système qui soit juste."