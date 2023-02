La péniche : un restaurant insolite à découvrir à Wavre

La chroniqueuse voyage et lifestyle Juliette Grégoire vous emmène manger sur une péniche… posée sur la terre ferme à Wavre ! Découvrez ce lieu insolite et dépaysant qui mise sur des ingrédients locaux et de saison.

Pourquoi une péniche le long d’une route ? Pour l’anecdote, l’ancienne propriétaire des lieux souhaitait agrandir son établissement en 1986 mais le bourgmestre s’y était opposé et lui avait dit en rigolant : "Tu peux le faire si tu y mets un train ou une péniche, enfin quelque chose d’amovible". Et elle l’a pris au mot. Quelques mois plus tard, la péniche venait se greffer au bâtiment existant et n’a plus jamais bougé.

Le restaurant a été repris il y a 11 ans et propose aujourd’hui une cuisine locale et de saison composée à 65% de poisson et 35% de viande. Les producteurs locaux sont référencés dans le menu si vous souhaitez les retrouver par la suite.