Chaque semaine, dans la "chronique psycho-sexo" d’Alexandra Hubin, les auditeurs ont l’occasion de poser des questions et de se faire aider. Cette semaine, notre sexologue a reçu une question de Nathalie : "La pénétration n’est pas possible, alors que j’en ai envie… Pourquoi et comment faire ?" Réponse dans cet article.