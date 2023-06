La peluche Furby est de retour dans une nouvelle version

Dans les années 90, cette peluche vendue à plus de 40 millions d’exemplaires faisait fureur. Pour fêter les 25 ans de la marque Hasbro, deux nouveaux modèles sont mis en vente aux Etats-Unis. "Nous voulions susciter le même enthousiasme pour cette nouvelle génération en exploitant le pouvoir de la nostalgie de Furby tout en donnant à la génération Alpha tout ce dont ils ont envie" dévoile Kristin Mc Kay, vice-présidente de la marque pour le Huffingtonpost.

Cette nouvelle génération de Furby distingue le jour de la nuit et connaît 600 phrases pour interagir avec les enfants. La peluche parle le "furbish" mais peut aussi apprendre la langue de son propriétaire grâce à une intelligence artificielle.

Son apparence s’est adoucie laissant de côté les yeux globuleux et le bec mécanique, cauchemar de certains. Et le jouet n’écoute plus en permanence comme c’était le cas il y a 25 ans, il se réveille lorsque l’on presse son cœur en cristal.

Le produit est seulement commercialisé aux Etats-Unis pour le moment et connaît déjà une rupture de stock pour les achats en ligne.