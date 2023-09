La pelouse d’Anderlecht en mauvais état à cause d’une maladie

Critiquée pour son état dans le Topper, la pelouse d’Anderlecht est malade mais la situation serait tout de même "sous contrôle".

Après le choc entre Bruges et Anderlecht, l’état du terrain du Lotto Park a été l’objet de nombreuses critiques, notamment du côté brugeois. Dans une interview à nos confrères de la DH, Mathias Declercq a expliqué les raisons. "Il y a eu beaucoup de pluie, de la chaleur, mais peu de soleil pendant l’été. Cela a créé un environnement propice aux maladies pour le gazon et de la moisissure est apparue." Selon un expert engagé par le club, la situation serait "sous contrôle" mais demande "un peu de temps et de patience".

L’année passée, pas moins de 43 rencontres avaient été disputées au Lotto Park avec des matches de l’Union en Europa League et de nombreuses rencontres de l’équipe U23 et de l’équipe féminine. Pour éviter que la situation se pérennise, le RSCA Women disputera ses matches à Neerpede cette saison.