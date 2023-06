La peinture intelligente va-t-elle sécuriser nos routes demain ?

La peinture utilisée par le Service public de Wallonie a été conçue à Bordeaux, dans une start-up en plein développement. "On est passé d’une personne à 25, en huit ans", se réjouit Jean-François Létard, PDG et Fondateur d’OliKrom. Là-bas, on fabrique des peintures intelligentes, innovantes, programmables, qui peuvent modifier leur couleur, en fonction de leur environnement : la luminosité, la pression, la chaleur.

"On a travaillé quatre ans pour créer cette peinture. On s’est inspiré de ce que font les poissons et les algues, bien mieux que nous, explique Jean-François Létard, qui sont capables de s’illuminer la nuit. La plupart des matériaux captent la lumière la journée et restituent la nuit sous forme de chaleur. C’est pour ça d’ailleurs que nos villes ont des îlots de chaleur. Ce que l’on a utilisé, ce sont des matériaux qui captent la lumière la journée et qui sont capables de s’illuminer la nuit."

Pratiquement, des sortes de pigments sont insérés dans la peinture, qui va ainsi restituer la lumière, sans aucune consommation électrique. "Sur les voies cyclables, le noir a un caractère oppressant; c’est rassurant d’avoir ce guide lumineux, argumente le patron d’Olikrom. Ce qu’on a eu comme remontée, c’est que l’hiver, les gens se détournent des voies vertes et reviennent sur la route pour avoir de l’éclairage. L’enjeu, c’est que les vélos restent sur ces lieux protégés des pistes cyclables et de voies vertes."