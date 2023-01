La peine de mort doit-elle faire son retour ?

Le débat se termine à Flémalle avec l'avis de Christine : "J’ai toujours été favorable à la peine de mort dans des cas comme celui de Marc Dutroux et de tous les tueurs en série, pédophiles, etc. On parle des droits de l’Homme, mais on oublie souvent les victimes. La justice belge est très laxiste. Quand on condamne une personne à 30 ans de prison, elle est libre 10 ans plus tard et elle récidive, ce n’est pas normal. Cependant, ça ne sert à rien d’autoriser la peine de mort si les autres peines ne sont pas plus fermes qu’actuellement."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.