La pêche interdite dans certains cours d'eau wallons à partir de mardi à cause de la sécheresse

Concernant la Meuse, la pêche sera temporairement prohibée dans le sous-bassin amont dans toutes les zones d'eau mixtes et dans les zones d'eau vive à l'exception du Bocq, de l'Hermeton, du ruisseau de Leffe et du ruisseau de Feron. Le sous-bassin aval est également concerné et les pêcheurs ne pourront pas s'installer près de la zone d'eau mixte à l'exception de la Mehaigne entre le Moulin d'Avennes jusqu'à la confluence avec la Meuse, ni près de la zone d'eau vive à l'exception du Hoyoux, de la Gueule et du ruisseau des Awirs.

Enfin, dans le sous-bassin de la Semois-Chiers, la pêche est temporairement interdite dans les zones d'eau mixtes et d'eau vive à l'exception du Ton et de la Chevratte.