La pêche au thon, le combo fraicheur de l'été !

Ôtez-vous d’emblée cette image de la tête : une pêche en boîte ultra-sucrée fourrée d’une obscure boîte de thon avec un fond de mayo du placard… Et dire que toutes ces années, nous pensions toucher au Graal de l’été avec ces deux ingrédients qui n’avaient rien pour se trouver ! Mais tenez-le vous pour dit, ce combo peut, lorsqu’il est bien sourcé, envoyer une pêche ! Démonstration avec cette recette signée Carlo De Pascale au micro de "Bientôt à Table !"

Pêche au thon rouge, mayo au wasabi…

2 pêches jaunes, bien mûres

300 g de thon albacore ou de vrai thon rouge pêché à la ligne

1 jaune d’œuf

1 càc de wasabi (voire un peu plus, selon votre goût !)

20 cl d’huile de colza

Sauce soja

Vinaigre de riz

1 citron vert

Quelques brins de coriandre

Oubliez les boîtes cet été, vive le frais ! Fruits bien sucrés et mûrs et bon poisson de chez le poissonnier ! En associant vos pêches avec le thon frais, vous ferez sensation à table

Préparer la mayonnaise

Dans un bol, déposer le jaune d’œuf, quelques gouttes de sauce soja et une petite càc de wasabi (il sera toujours temps d’en remettre).

Fouetter et ajouter l’huile de colza petit à petit.

Ajouter ensuite le jus de citron vert, un peu de vinaigre de riz et corriger l’assaisonnement en sauce soja (et en tout, vinaigre, citron vert, sésame etc.) La mayonnaise doit être tranchée en goût et assaisonnement !

Les pêches

Inciser les pêches en croix et les blanchir une minute à l’eau bouillante pour les peler.

Découper en deux " oreillons " chaque pêche et les faire rôtir à plat quelques instants dans une poêle anti- adhésive.

Le thon

Découper le thon en tartare au couteau et le mélanger progressivement à la mayonnaise (pas trop de mayo, servir le reste à part).

Dressage :

Farcir les pêches du mélange thon-mayo et terminer avec quelques feuilles de coriandre.