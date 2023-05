La peau et le noyau d'avocat, de déchets à produits de beauté.

Hydratation, rides, acné… L'avocat possède mille et une vertus beauté au point de le retrouver aujourd'hui dans une foule de crèmes, d'huiles ou de shampoings censés sublimer la peau, les ongles et les cheveux. Au lieu de miser sur des formules à rallonge, pourquoi ne pas utiliser directement la peau et le noyau d'avocat voués le plus souvent à être jetés ?

Les déchets peuvent remplacer certains de vos produits de beauté, comme l'explique régulièrement l’Organisation Mondiale de l’Avocat (WAO). Cette dernière incite les consommateurs à profiter d'absolument toutes les vertus de ce fruit riche en acides gras essentiels, antioxydants et vitamines.