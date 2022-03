"La peau de chagrin": un pacte diabolique d'après Honoré de Balzac

Dans le cadre de la semaine du livre, la RTBF vous propose " Peau de chagrin ", un film adapté du roman d’Honoré de Balzac.

En 1832, un jeune garçon de 22 ans, Raphaël de Valentin, vient de perdre ses derniers sous aux jeux. Déprimé, seul et démuni, il décide de mettre fin à ses jours en se jetant dans la Seine. Mais son regard est attiré par un pistolet dans la vitrine d’un magasin d’antiquités. L’antiquaire lui suggère une manière plus douce de s’ôter la vie : " La peau de chagrin ". Il s’agit d’une peau qui exaucera tous ses vœux les plus fous. Mais en contrepartie, à chaque vœu, la peau de chagrin rétrécit et sa vie aussi…

" Peau de chagrin " à voir le mardi 15 mars sur La Trois.