La pauvreté invisible : elle est de plus en plus présente

’essentiel est invisible pour les yeux”. Vous avez choisi cette célèbre citation de Saint-Exupéry pour introduire votre chronique consacrée aujourd’hui à une pauvreté croissante et invisible

En effet, la vie devient de plus en plus chère et elle implique forcément des difficultés financières même pour ceux qui pensaient être à l’abri car propriétaires avec deux salaires. Alors qu’on parle beaucoup de l’indexation des salaires dont une grande majorité d’employés belges ont pu bénéficier, on parle beaucoup aussi de l’augmentation du coût de l’énergie et des matières premières.

Sans compter que travailler est devenu aussi plus chaotique depuis 2 ans. Les quarantaines, les chômages techniques ou temporaires sont presque devenus normaux. Cette crise est particulière. Or on se fait chacun une image de la personne en précarité financière.

Une image souvent cliché : une personne plus âgée dont la pension est plutôt maigre; une personne en chômage longue durée; une personne seule sans travail avec enfants à charge. Mais la pauvreté aujourd’hui a bien d’autres visages. Les nouveaux pauvres sont jeunes et étudiants, jeunes parents et travailleurs, collègues. En apparence, ils mènent une vie tranquille, sans tracas car ils travaillent ou étudient. Dans les faits ils sont pauvres mais cela ne se voit pas. On parle de pauvreté invisible.