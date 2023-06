La "pause environnementale", une mauvaise réponse à un vrai problème

Souvenez-vous, c’était le 23 mai 2023, en début de soirée. Alexander De Croo s’exprimait au micro de Terzake. Selon lui, il convenait de ne pas "surcharger" la législation en renforçant les normes en matière d’azote, de restauration de la nature et de biodiversité, en plus des objectifs concernant les émissions de CO2.

La déclaration avait suscité un tollé du côté des organisations environnementales, chez plusieurs partenaires du gouvernements (verts et socialistes) et même chez certains dirigeants d’entreprises convaincu que c’est tout sauf le moment de faire une pause. Néanmoins, pour le PODCAST "Le Tournant" nous avons voulu comprendre les raisons de cette sortie du Premier ministre. Comprendre si la Belgique risquait réellement de se transformer "en désert économique" si les normes européennes sur l’environnement continuaient à s’empiler.

Premier constat : certains patrons soutiennent la suggestion du Premier ministre. C’est le cas de Bernard Delvaux, patron d’Etex (multinationale belge active dans les matériaux de construction et qui emploie 14.000 personnes dans le monde) pour qui : "le fait que l’Europe choisisse d’empiler les règlementations alors que les États-Unis et la Chine, eux, s’inscrivent dans une politique d’incitation et de subsides risque d’encourager les investisseurs à aller installer leurs usines ailleurs qu’en Europe".

Déforcés face aux subsides américains

Interrogé aussi, le professeur d’économie André Sapir (ULB), grand spécialiste de l’économie européenne, nuance un peu : "Il serait caricatural de dire qu’en Europe on ne joue que sur la règlementation alors que les États-Unis n’agissent que par l’incitation. En Europe et aux États-Unis, il y a des subsides et il y a des règlementations contraignantes. Le problème c’est que ces derniers mois les États-Unis mettent vraiment le paquet sur les subsides et quand l’Europe riposte, elle le fait en ordre dispersé, surtout au niveau des États membres. Ce qui risque de créer, en plus, de la concurrence entre les États membres eux-mêmes".

Arnaud Zacharie, le secrétaire général du CNCD 11.11.11, qui s’intéresse depuis très longtemps aux questions de mondialisation abonde dans ce sens : "aujourd’hui on réautorise davantage les aides d’État en Europe, mais ce sont surtout les pays qui en ont les moyens qui peuvent activer ce levier. 50% des aides d’État versées en Europe viennent de la seule Allemagne et pour 30% encore c’est la France. À elles-deux, France et Allemagne ont versé pour 80% des aides d’États dans l’UE. Or, ce qu’il faudrait c’est une vraie solidarité, pour développer un plan économique, un plan industriel concerté pour la transition".

Un enjeu de solidarité européenne

À écouter les économistes consultés dans ce PODCAST, on se dit que la sortie d’Alexander De Croo ressemble à une mauvaise réponse à un vrai problème. Si remettre à plus tard certains efforts environnementaux s’apparente à un non-sens y compris sur le plan économique (à long terme), il serait absurde de nier que la situation actuelle pose des problèmes économiques à la Belgique y compris par la concurrence de ses voisins directs.

Arnaud Zacharie et André Sapir estiment donc qu’il est grand temps de se poser de vraies questions sur l’intégration européenne, sur la possibilité de développer de véritables politiques volontaristes et solidaires à l’échelle de l’Union, en développant pour cela des ressources propres de financement (par de la fiscalité européenne) afin de sortir de la logique d’un grand pot alimenté par les budgets des États membres et d’une concurrence larvée entre eux.

Pour aller plus loin et comprendre les enjeux de fond derrière les déclarations récentes du Premier ministre et de certains acteurs économiques, prenez le temps d’écouter les 42 minutes du dernier épisode de "Déclic – Le Tournant", sur Auvio et sur toutes vos plateformes de téléchargement.